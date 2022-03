Orchestre symphonique Région Centre-Val de Loire Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches Indre-et-Loire 9 EUR Un concert exceptionnel à Loches avec l’Orchestre symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours, sous la direction musicale de Glass Marcano. Programme :

› Jean Sibelius (1865-1957)

Concerto pour violon en ré mineur, op.47 (1905) › Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893)

