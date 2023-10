Orchestre symphonique QUARTIER LATIN Église Saint-Merry Paris, 5 novembre 2023, Paris.

Le dimanche 05 novembre 2023

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre – Participation libre

8e Festival Musique aux Mines – Créations de concertos contemporains – Pièces de Martin Roger et Yves Levêque

L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE QUARTIER LATIN

Marc-Antoine Novel, direction

Marc-Antoine Novel débute la direction d’orchestre avec Adrian McDonnell à la Schola Cantorum de Paris, dont il sortdiplômé en 2015. Il se perfectionne ensuite dans la classe de George Pehlivanian au Conservatoire National Supérieur deMusique et de Danse de Paris (CNSMDP), où il a également obtenu un master d’écriture. Cela lui donne l’opportunité de diriger l’Orchestre des Lauréats du Conservatoire (OLC) lors de plusieurs concerts au sein de cet établissement. Il a aussi dirigé d’autres ensembles de jeunes musiciens, comme l’orchestre de chambre Tempo Continuo à l’Espacio Matta deSantiago pendant une tournée au Chili en 2016, ou encore l’Orchestre de Chambre Quartier Latin qu’il a fondé la même année. Avec cette formation spécialisée dans le répertoire moderne et contemporain, il s’est produit en France dans différents festivals comme Musique aux Mines et MusicAncy. En 2017, il est sélectionné pour participer à une masterclass de la Järvi Academy de Tallinn pendant laquelle il bénéfice des conseils de Paavo Järvi et Arkady Leytush, ce qui lui a également permis de diriger l’orchestre des étudiants de cette même Järvi Academy. Il démarre en octobre 2021sa collaboration avec l’orchestre Ars Fidelis, dont il est l’un des deux directeurs musicaux. Musicien curieux et éclectique, Marc-Antoine Novel est tout autant attiré par la direction d’orchestre que par la pratique de son instrument, le violoncelle, qu’il a étudié avec Anne Gastinel au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon (CNSMDL) où il a obtenu son master mention Très Bien à l’unanimité. Il a occupé le poste de violoncelle solo de l’Orchestre des Lauréatsdu Conservatoire jusqu’en juin 2021. Son goût pour l’orchestre l’a amené à jouer aussi au sein de formations prestigieuses, telles l’Orchestre de Paris en tant qu’académicien, ou l’Orchestre National de Lyon et l’Orchestre de Lille où il est régulièrement invité en tant que musicien supplémentaire. Titulaire du certificat d’aptitude de professeur de violoncelle, il exerce actuellement au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Saint-Germain-en-Laye, après avoir enseigné au conservatoire de Bagnolet où il était également responsable des ensembles à cordes.

Valentine Pinardel, violon

Passionnée par la dimension collective et humaine de la musique, Valentine Pinardel se produit en concert depuis sonjeune âge dans de nombreux ensembles musicaux. Allant de l’orchestre classique/romantique aux ensembles de musiquebaroque, passant par le pop-rock, la chanson française et la musique de chambre, elle est sans cesse à la recherched’expériences diverses en groupe. Diplômée du Master de violon au Conservatoire National Supérieur de Paris dans la classe de Stéphanie-Marie Degand en 2022, Valentine a parallèlement développé un amour tout particulier pour l’approche historique de la musique et a intégré la classe de violon baroque de François Fernandez au sein du même établissement ; elle y obtient le Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien (DNSPM) dans cette discipline spécialisée en mai 2023 avec les félicitations du jury. Depuis plusieurs années, Valentine se produit dans de nombreux ensembles et orchestres tels que Les Arts Florissants (William Christie), Le Concert d’Astrée (Emmanuelle Haïm), Les Siècles (François-Xavier Roth), ou encore l’Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles. Elle réserve également une place importante à la musique de chambre ainsi qu’à la pratique de répertoires très différents ; ainsi peut-elle jouer et chérir aussi bien la musique d’un Purcell ou d’un Couperin, que celle d’un Beethoven, d’un Brahms ou d’un Ravel.

Caroline Fauchet, piano

Issue d’une famille de musiciens, Caroline Fauchet étudie au Conservatoire de musique de Saint-Germain-en-Laye où elle obtient à l’âge de quatorze ans deux médailles d’or (piano et musique de chambre) puis à l’École Normale de Musique deParis dans la classe de Germaine Mounier. Elle remporte de nombreux prix et récompenses, dont le deuxième prix duConcours international de Sofia et le Prix d’interprétation Albert Roussel. En 2023 elle remporte le Diamond Prize du concours Royal Music Competition, le Platinum Prize du Royal Sound music compétition, et le Grand Prize Winner desWorld Classical Music Awards dans la catégorie Concerto, en interprétant le concerto pour piano Ariana d’Yves Levêque. Diplômée d’État et professeur titulaire en conservatoire, elle partage sa carrière entre les concerts, les enregistrements, l’enseignement (notamment dans des Universités aux USA et en Écosse) et l’édition. Passionnée par latransmission de la musique, elle est également auteur de méthodes innovantes d’enseignement du piano (Un piano pourtrois) et d’éveil musical éditées aux Éditions Hit Diffusion-Billaudot et aux Éditions Soldano.

Martin Roger, compositeur

Martin Roger est un jeune compositeur français ayant effectué ses études au Conservatoire de Nantes où il y a obtenu ses Prix d’écriture et un Premier Prix en formation musicale. En 2018, il intègre le Conservatoire de musique de Québec où il obtiendra sa licence en composition musicale ainsi que trois Premiers Prix avec mentions d’excellence en analyse, contrepoint et en orchestration. Pour parfaire son parcours professionnel, il commence ses études en Master de recherche en musicologie à la Sorbonne-Université en 2023. En lien avec le concert d’aujourd’hui il nous raconte le processus de composition de son concerto pour violon : « Composer une œuvre symphonique aussi complexe qu’un concerto pour instrument soliste est très demandant et surtout intimidant quand on voit les merveilles qui existent dans ce répertoire ; entre les concertos pour violon de Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, Bruch, etc. il y a du choix et surtout pour tous les goûts ! J’ai donc contacté Valentine Pinardel, une très bonne amie et violoniste incroyablement douée afin de m’aider dans l’écriture soliste pour le violon et elle a tout de suite été partante. Ce concerto s’inspire de plusieurs genres et époques qui m’inspirent depuis toujours (entre romantisme pour le premier mouvement, musique de film pour le deuxième et néoclassicisme pour le troisième et dernier mouvement du concerto).

Yves Levêque, compositeur

Le compositeur et arrangeur Yves Levêque est né à Guerche-de-Bretagne en 1948. Il est aussi chanteur, pianiste,violoniste et son œuvre, dont nous apprécions particulièrement l’éclectisme, se nourrit en effet d’écoutes de musiques detous styles, venues de tous horizons qui traversent sa vie. Il n’a jamais voulu se cantonner dans une couleur bien définieavec toujours, le souci d’explorer toute forme d’expression musicale. Il a grandi dans le classique, rencontré la chanson, la pop, le jazz, le rock, le blues, la bossa, la comédie musicale, la musique de film, la composition, etc… Tout est bon pourqu’y essaie ! Comme il le dit lui-même : « La musique, quand elle est vraie, est mon seul moteur ». Nous sommes donc particulièrement heureux de vous faire découvrir sous les doigts de Caroline Fauchet son concerto pour piano Ariana, multi-récompensé en mars 2023, au World Classical Music Awards.

