Orchestre Symphonique partagé Roubaix-Tourcoing Conservatoire Roubaix, mardi 9 avril 2024.

Orchestre Symphonique partagé Roubaix-Tourcoing A l’occasion de la seconde édition de l’Orchestre symphonique partagé entre les deux Conservatoires, Roubaix et Tourcoing, le choix musical des équipes pédagogiques se porte sur les compositrices. Mardi 9 avril, 19h00 Conservatoire Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T19:00:00+02:00 – 2024-04-09T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-09T19:00:00+02:00 – 2024-04-09T20:00:00+02:00

La liste des grands compositeurs s’écrit traditionnellement au masculin, comme si les femmes étaient exclues de cette pratique artistique. Pourtant, les compositrices existent depuis des siècles. N’étaient-ce point les femmes qui tenaient les salons, centres de la vie et de la nouveauté artistique et musicale tout au cours du XIXe siècle ? L’Orchestre symphonique partagé Roubaix~Tourcoing vous propose des portraits de femmes emblématiques dans l’histoire des compositrices. « J’aurais dû me rappeler que les mœurs font les lois et que les lois ne font pas les mœurs. » George Sand (Correspondance I, p.724, 1830)

Direction musicale : Samantha DELBERGHE

Conservatoire 80 rue de Lille Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 70 03 00 »}]

DR