Orchestre Symphonique partagé Roubaix-Tourcoing Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Tourcoing, mercredi 10 avril 2024.

Orchestre Symphonique partagé Roubaix-Tourcoing A l’occasion de la seconde édition de l’Orchestre symphonique partagé entre les deux Conservatoires, Roubaix et Tourcoing, le choix musical des équipes pédagogiques se porte sur les compositrices. Mercredi 10 avril, 19h00 Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Entrée libre

Début : 2024-04-10T19:00:00+02:00 – 2024-04-10T20:00:00+02:00

La liste des grands compositeurs s’écrit traditionnellement au masculin, comme si les femmes étaient exclues de cette pratique artistique. Pourtant, les compositrices existent depuis des siècles. N’étaient-ce point les femmes qui tenaient les salons, centres de la vie et de la nouveauté artistique et musicale tout au cours du XIXe siècle ? L’Orchestre symphonique partagé Roubaix~Tourcoing vous propose des portraits de femmes emblématiques dans l’histoire des compositrices. « J’aurais dû me rappeler que les mœurs font les lois et que les lois ne font pas les mœurs. » George Sand (Correspondance I, p.724, 1830)

Direction musicale : Samantha DELBERGHE

Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing 4 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 26 60 74 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Le-Conservatoire-a-rayonnement-departemental-de-Tourcoing Bienvenue au Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing ! Cet établissement public dispense de nombreuses formations musicales, chorégraphiques et théâtrales pour tous les âges. Métro ligne 2 arrêt Tourcoing centre

