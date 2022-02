ORCHESTRE SYMPHONIQUE Le Barp Le Barp Catégories d’évènement: Gironde

ORCHESTRE SYMPHONIQUE Le Barp, 15 mai 2022, Le Barp. ORCHESTRE SYMPHONIQUE Salle du Bateau Lyre 88 avenue de Gascogne Le Barp

2022-05-15 – 2022-05-15 Salle du Bateau Lyre 88 avenue de Gascogne

Le Barp Gironde Le Barp Le stage d’orchestre symphonique départemental Inter-Ecoles s’installe au Bateau Lyre pour un concert final qui fera revivre les plus grands airs de la musique actuelle (films, variétés).

