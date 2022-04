Orchestre symphonique kimbanguiste de Kinshasa Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Orchestre symphonique kimbanguiste de Kinshasa Philharmonie de Paris, 11 juin 2022, Paris. Le samedi 11 juin 2022

de 20h30 à 22h30

. payant Cat.1 : 32 EUR Cat.2 : 28 EUR Cat.3 : 24 EUR Cat.5 : 13 EUR Cat.4 : 19 EUR Cat.6 : 10 EUR

Explorant avec ferveur le champ de la musique classique, l’Orchestre Symphonique Kimbanguiste de Kinshasa s’associe avec le Chœur de l’Orchestre de Paris pour un concert classique le 11 juin, à la Philharmonie (19e). Explorant avec ferveur le champ de la musique classique, l’Orchestre Symphonique Kimbanguiste de Kinshasa – seule formation de ce genre en Afrique subsaharienne – s’associe avec le Chœur de l’Orchestre de Paris pour un concert de grande amplitude. L’Orchestre Symphonique Kimbanguiste (OSK) a été fondé à Kinshasa en 1994 par le violoncelliste, compositeur et chef d’orchestre Armand Diangienda. Celui-ci est le petit-fils de Simon Kimbangu, instigateur d’un mouvement religieux chrétien autonome, le kimbanguisme, apparu durant les années 1920 dans ce qui était encore le Congo belge. Affilié à ce courant spirituel, l’OSK – qui compte aujourd’hui environ deux cents membres, musiciens et choristes – se consacre à la musique classique. Le film Kinshasa Symphony (2010) lui a permis de se faire connaître bien au-delà du continent africain. Accompagné par le Chœur de l’Orchestre de Paris, l’OSK interprète ici plusieurs œuvres, dont la symphonie Mon identité d’Armand Diangienda et la Messe de l’orphelinat de Mozart. Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22808 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/api/1/redirect/product?id=10228430863228

© Armand Diangienda Orchestre symphonique kimbanguiste de Kinshasa / Chœur de l’Orchestre de Paris – Diangienda W. – Diangienda W., Mbuangi, Mozart

