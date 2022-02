Orchestre Symphonique Ferme de Bel Ebat, 31 mai 2022, Guyancourt.

Orchestre Symphonique

Ferme de Bel Ebat, le mardi 31 mai à 20:30

L’Orchestre Symphonique Alphonse Daudet, placé sous la direction de François Feuillette, est composé d’une cinquantaine de musiciennes et de musiciens. Il interprète un programme de musique française : la Suite de Pélléas et Mélisande de Gabriel Fauré, la Symphonie en ut de Georges Bizet et le Concerto n° 3 pour violon de Camille Saint-Saens, avec comme invité le soliste Julien Dieudegard, un violoniste à la sonorité chaleureuse et au talent exceptionnel.

Tarifs: 8,5€ / 11,5€ / 17€

Quelques-unes des plus belles pages de la musique française romantique et moderne.

Ferme de Bel Ebat La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ebat, 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-31T20:30:00 2022-05-31T23:00:00