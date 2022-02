ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU SUD MAYENNE Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Le samedi 19 mars à 20h30, rendez-vous au théâtre des Ursulines de Château-Gontier pour un concert de l'orchestre symphonique du sud Mayenne regroupant des élèves du conservatoire du Pays de Château-Gontier, de l'école de musique du Pays de Meslay-Grez et de l'Etablissement d'Enseignement Artistique du Pays de Craon. Concert gratuit sur réservation au 02 43 09 30 90

