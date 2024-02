Orchestre Symphonique du Pays Basque Buenos Aires ! Le Bourg Bardos, vendredi 7 juin 2024.

Orchestre Symphonique du Pays Basque Buenos Aires ! Le Bourg Bardos Pyrénées-Atlantiques

Programme haut en couleurs, le Choeur et l’Orchestre du Pays Basque, dirigés par Philippe Mendes, nous livreront une performance d’une grande richesse rythmique et mélodique. Les « Quatre saisons de Buenos Aires » d’Astor Piazzola et l’audacieuse « Misa a Buenos Aires » dite « Misatango » de Martin Palmeri mêlent à merveille musiques liturgiques, savantes, populaires, pour le plus grand bonheur de tous. 16 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 20:30:00

fin : 2024-06-07

Le Bourg Eglise Notre Dame du Chemin

Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

