Office de Tourisme d’Orléans Métropole, le samedi 18 septembre à 15:00

Un duo avec harpe de l’Orchestre Symphonique d’Orléans, qui fête ses cent ans cet année, interprètera des œuvres classiques phares pour célébrer en musique les Journées du Patrimoine ! **Limité à 50 personnes, durée 45 min.** CONCERT : OSO : PUPITRES EN FETE ! Office de Tourisme d’Orléans Métropole 23 place du Martroi Orléans Loiret

