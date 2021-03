Orchestre Symphonique d’Orléans – Concerts « Fauré » Théâtre d’Orléans, 12 juin 2021-12 juin 2021, Orléans.

Orchestre Symphonique d’Orléans – Concerts « Fauré »

du samedi 12 juin au dimanche 13 juin à Théâtre d’Orléans

**Orchestre Symphonique d’Orléans** **Direction : Marius Stieghorst** **Chœur Symphonique du Conservatoire d’Orléans** **Chef de Chœur Élisabeth Renault** **Solistes : Virgile Frannais / Daphne Corregan** ### FAURÉ ### _Masques et Bergamasques_ ### _Cantique de Jean Racine_ ### _Pelléas et Mélisande_ ### _Requiem_ Pour clore la saison en beauté, l’Orchestre Symphonique d’Orléans et le Chœur Symphonique du Conservatoire d’Orléans vous convient à un concert en forme d’anthologie fauréenne. L’orchestre interprètera seul deux œuvres pour la scène : Masques et Bergamasques et Pelléas et Mélisande. La joyeuse réunion des deux ensembles orléanais nous permet de vous donner à entendre deux des plus belles œuvres pour chœur et orchestre du compositeur : le magnifique Cantique de Jean Racine, et enfin, son chef-d’œuvre : le Requiem, dont les poignants soli seront confiés au baryton Virgile Frannais et à la soprano Daphne Corregan pour un final en apothéose. Laissez-vous envoûter par le charme fauréen ! **Plus d’informations :** [[http://www.orchestre-orleans.com/concert/faure/](http://www.orchestre-orleans.com/concert/faure/)](http://www.orchestre-orleans.com/concert/faure/) **ABONNEMENT SAISON 2020/2021** • Billetterie en ligne [www.helloasso.com/associations/orleans-concerts](http://www.helloasso.com/associations/orleans-concerts) • Au Bureau de l’OSO du lundi au vendredi de 13h à 17h au 6 rue Pothier 45000 Orléans 02 38 53 27 13 **PLACES À L’UNITÉ** Compte tenu de la crise sanitaire, les réservations à l’unité pour ces concerts ne sont pas encore ouvertes.

Abonnement 5 concerts Cat.1 : 120 € ; Cat.2 : 100 € ; – 26 ans : 35 €

Ces deux concerts réunissent le Chœur Symphonique du Conservatoire d’Orléans et l’Orchestre pour une magnifique anthologie fauréenne.

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T20:30:00 2021-06-12T22:00:00;2021-06-13T16:00:00 2021-06-13T17:30:00