Orchestre Symphonique d’Orléans – Concert « SaxOphonique ! »

**Direction : Quentin Hindley** **Saxophone : Jean-Charles Richard ; Quatuor Zahir : Guillaume Berceau, Sandro Compagnon, Florent Louman, Joakim Ciesla** **MILHAUD** – La création du Monde **MARTINON** – Concerto pour quatuor de saxophones **SOLAL** – Concerto pour saxophone et orchestre **COPLAND** – Appalachian Spring À l’initiative des professeurs de saxophone du Conservatoire d’Orléans, le festival Sax’Ophonies se tiendra du 21 au 27 février à Orléans. Voilà une belle occasion de valoriser cet instrument peu connu dans le répertoire. On l’entendra d’abord au sein de l’orchestre dans la Création du Monde de Milhaud, puis Le Quatuor Zahir, lauréat de plusieurs prix internationaux, interprétera le méconnu concerto de Jean Martinon. Place ensuite à une partition concertante entre le saxophone, le trombone basse, la batterie et l’orchestre, dans laquelle Martial Solal réunit jazz et classique. Au terme de ce voyage au son du saxophone, Appalachian Spring nous mènera au sommet des montagnes américaines. Plus d’infos : [[http://www.orchestre-orleans.com/concert/saxophonique/](http://www.orchestre-orleans.com/concert/saxophonique/)](http://www.orchestre-orleans.com/concert/saxophonique/)

Cat 1 : 30€ ; Cat 2 : 27/24/13€ ; Cat 3 : 19€

L’Orchestre Symphonique d’Orléans met à l’honneur le saxophone à l’occasion du festival Sax’Ophonies. Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret

