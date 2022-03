Orchestre Symphonique d’Orléans – Concert « Danses Symphoniques » Théâtre d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

**Direction : Marius Stieghorst** **GINASTERA** – Trois danses tirées du ballet « Estencia » **RACHMANINOV** – Danses Symphoniques **RAVEL** – La Valse C’est la danse qui rythme le programme de ce mois de mai ! Le ballet Estencia, écrit en 1941, décrit la vie campagnarde en Argentine. Ginastera en tire une suite de quatre danses pour orchestre. Les Danses symphoniques, écrites trois ans à peine avant sa mort, constituent un véritable testament musical pour Rachmaninov. Il signe là l’une de ses partitions orchestrales les plus brillantes et inventives, à la fois vivifiante et fantomatique. Avec La Valse, créée en 1920 par les Concerts Lamoureux et décrite comme la « peinture d’un ballet » par le chorégraphe Diaghilev, Ravel rend hommage aux valses viennoises de Johann Strauss. Plus d’infos : [[http://www.orchestre-orleans.com/concert/danses-symphoniques/](http://www.orchestre-orleans.com/concert/danses-symphoniques/)](http://www.orchestre-orleans.com/concert/danses-symphoniques/)

Cat 1 : 30€ ; Cat 2 : 27/24/13€ ; Cat 3 : 19€

Retrouvez l’OSO avec un programme virtuose placé sous le signe de la danse ! Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret

