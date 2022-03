ORCHESTRE SYMPHONIQUE D’OCCITANIE Assas, 7 mai 2022, Assas.

Samedi 7 mai, l’Orchestre symphonique amateur d’Occitanie (OSADOC) vous propose un programme symphonique qui fait la part belle aux musiques de films.

Le projet d’OSADOC est de permettre à 55 musiciens amateurs de jouer a sein d’un orchestre symphonique de qualité encadrés par sept musiciens professionnels : ils peuvent ainsi développer leurs compétences et leur goût pour le travail collaboratif dans un programme varié mêlant musiques de film, jazz, variété et classique.

L’ensemble est placé sous la direction de Lionel GIROUD, chef d’orchestre, enseignant au Conservatoire à rayonnement départemental de Béziers et coordinateur Démos au Conservatoire à rayonnement régional de Montpellier.

Au programme

“Le masque de Zorro” – James Horner

“Batman” – Danny Elfman

“Catch me if you can” – John Williams (arr. Romain Baudry)

“Latin Fever” – Norman Taylor

“Pirates des Caraïbes” – Klaus Badelt

“Le fantôme de l’opéra” – Andrew Lloyd Webber

Un medley des musiques d’Ennio Morricone

Un morceau de Damien Salançon, compositeur régional, créé spécialement pour l’OSADOC

+ d’infos : www.osadoc.com

Infos pratiques

Samedi 7 mai 2022 à 18 h

Assas, salle des Crouzets

Entrée libre

