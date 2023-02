Orchestre Symphonique Divertimento – Titan, Zahia Ziouani – Théâtre du Rond-Point (Paris) TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

TITAN ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTOConception et cheffe d'orchestre : Zahia ZiouaniConception, mise en scène et comédien : Laurent SoffiatiScénographie : Daniel Fayet Titan est un spectacle inédit sur la Symphonie n°1 de Gustav Malher, écrit autour des textes, des correspondances, des poèmes et des œuvres picturales inspirantes mises en mouvement au gré de l'émotion de la symphonie. Par des écrans de projection, la musique jaillira des peintures qui seront animées, mises en relief, vivantes autour de l'orchestre : une immersion complète dans le processus créatif de Gustav Mahler.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO Conception et cheffe d’orchestre : Zahia Ziouani

Conception, mise en scène et comédien : Laurent Soffiati

Titan est un spectacle inédit sur la Symphonie n°1 de Gustav Malher, écrit autour des textes, des correspondances, des poèmes et des œuvres picturales inspirantes mises en mouvement au gré de l'émotion de la symphonie. Par des écrans de projection, la musique jaillira des peintures qui seront animées, mises en relief, vivantes autour de l'orchestre : une immersion complète dans le processus créatif de Gustav Mahler.

