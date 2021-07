Orchestre Symphonique des Médecins de France Halle aux Grains, 3 octobre 2021, Toulouse.

Halle aux Grains, le dimanche 3 octobre à 17:00

### Concert caritatif au profit d’Hôpital Sourire L’Orchestre Symphonique des Médecins de France, OSMF, est un orchestre animé par la passion : passion de la musique et de la médecine. Ces 2 points communs rassemblent chaque année les musiciens de cet orchestre, bénévoles, médecins et originaires de toute la France, pour partager une expérience musicale et humaine intense. Après quelques jours de répétitions, ils donnent une représentation unique, caritative, afin de récolter des fonds pour une association de leur choix. Depuis la création de l’orchestre en 2014, les musiciens de l’OSMF aiment retrouver cette atmosphère particulière dans une ville différente chaque fois. Après Dijon, Nice, Reims, Évian et Paris, ils ont l’honneur de venir se produire à Toulouse, dans la prestigieuse salle de la Halle aux Grains, le dimanche 3 octobre 2021. Après l’annulation du concert de l’an dernier en raison de la situation sanitaire, ils sont ravis de vous retrouver autour d’un programme musical dansant et ambitieux et de vivre une 6ème édition toujours plus conviviale et riche de partage ! L’ensemble des dons récoltés par la vente des places seront reversés à l’association [Hôpital Sourire](https://www.hopitalsourire.com). Cette association, très active au sein des Hôpitaux de Toulouse depuis plus de 25 ans, œuvre pour préserver le lien humain, culturel et social des personnes hospitalisées. Vous êtes attendus très nombreux pour soutenir Hôpital Sourire et profiter de ce beau moment musical ! ### Programme * Igor Stravinsky, _Oiseau de feu, Suite de 1919_ * Maurice Ravel, _Boléro_ * Sergueï Prokofiev, _Roméo et Juliette, Suite n°2_ _![]()_ ### Plus d’infos [Site de l’Orchestre Symphonique des Médecins de France ](https://osmf.fr) ![]() ### Infos pratiques * Dimanche 3 octobre 2021 à 17h. * Billetterie en ligne à retrouver [sur le site de l’osmf.](https://osmf.fr) * Possibilité d’achat de places sur le lieu du concert le jour de la manifestation. * Placement libre.

Tarif plein : 20€ / Prévente : 18€ avant le 15 août Tarif réduit mineurs et étudiants : 10€ (sur présentation d’un justificatif)

Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



