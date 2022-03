Orchestre Symphonique de Mâcon Direction Éric Geneste Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Orchestre Symphonique de Mâcon Direction Éric Geneste
Le Théâtre Scène Nationale de Mâcon
1511 Avenue Charles de Gaulle
Mâcon
2022-03-11
14 EUR

À l'anglaise
L'Orchestre Symphonique de Mâcon nous invite à un voyage sur plusieurs siècles, de l'autre côté de La Manche. Ce programme ludique dans la tradition musicale britannique offre une palette d'émotions riches qui permet de mettre en valeur chaque pupitre.
Dès 12 ans – Durée 1h30

billetterie@theatre-macon.com
+33 3 85 22 82 99
http://www.theatre-macon.com/

