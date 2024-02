Orchestre Symphonique de l’Aube Hommage à Gershwin Troyes, samedi 13 avril 2024.

Les brillants éclats des Urban dance de Richard Daniel complètent cette série made in New York.

Georges GERSHWIN- Rhapsody in Blue

Georges GERSHWIN I got Rythm

Richard DANIELPOUR Urban Dances

Georges GERSHWIN Porgy and Bess, Suite symphonique

Réservations à la Maison du Boulanger 42 rue Paillot de Montabert à Troyes

Par Téléphone au 03 25 40 15 55 ou en ligne. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 18:00:00

fin : 2024-04-13

Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube

Troyes 10000 Aube Grand Est

