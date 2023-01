Orchestre Symphonique de l’Aube – Concert famille Pierre et Le Loup Troyes Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Troyes

Orchestre Symphonique de l’Aube – Concert famille Pierre et Le Loup Troyes, 5 février 2023, Troyes . Orchestre Symphonique de l’Aube – Concert famille Pierre et Le Loup Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube Troyes Aube

2023-02-05 10:30:00 – 2023-02-05 Troyes

Aube 6 Eur 12 18 +33 3 25 40 15 55 https://www.aube.fr/94-orchestre-symphonique-de-l-aube.htm ©Aube en Champagne Le Département

Troyes

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Aube, Troyes Autres Lieu Troyes Adresse Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube Troyes Aube Ville Troyes lieuville Troyes Departement Aube

Troyes Troyes Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troyes/

Orchestre Symphonique de l’Aube – Concert famille Pierre et Le Loup Troyes 2023-02-05 was last modified: by Orchestre Symphonique de l’Aube – Concert famille Pierre et Le Loup Troyes Troyes 5 février 2023 Aube Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube Troyes Aube Troyes

Troyes Aube