Orchestre Symphonique de l’AMAA Victoria Hall Genève, vendredi 24 mai 2024.

Orchestre Symphonique de l'AMAA Concert de musique classique, Orchestre Symphonique de l'AMAA, Victoria Hall, vendredi 24 mai 2024, 19h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-24T19:30:00+02:00 – 2024-05-24T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-24T19:30:00+02:00 – 2024-05-24T22:00:00+02:00

Ana María Patiño-Osorio direction

Elizaveta Ivanova, flûtiste et 1er prix du Concours de Genève 2023, soliste

Edward Elgar

«Nimrod» (extrait des Variations Enigma, op. 36)

Cécile Chaminade

Concertino pour flûte et orchestre

Carl Reinecke

Ballade pour flûte et orchestre, op. 288

Johannes Brahms

Symphonie n° 1 en do mineur, op. 68

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/list/events »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

