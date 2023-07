Orchestre Symphonique d’ALOST Église Saint-Merry Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Orchestre Symphonique d’ALOST Église Saint-Merry Paris, 20 août 2023, Paris. Le dimanche 20 août 2023

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit Entrée libre – Participation libre Musique classique – Pièces d’Auguste De Boeck, Gabriel Fauré, Johan De Wael, Aram Khatchatourian, Jean Sibelius, Johannes Brahms, Jan De Cadt, Claude-Michel Schönberg et Dirk Brossé L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE D’ALOST L’Orchestre symphonique d’Alost, en Belgique, donne un concert symphonique trois fois par an en Belgique, mais aime également se produire à Paris. Son dernier concert à l’église Saint-Merry date de 2019. Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris Contact : https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-20-ao%C3%BBt-2023-orchestre-symphonique-d-alost/ +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/268534879155577/ https://www.facebook.com/events/268534879155577/

© Église Saint-Merry Le choeur de l’église Saint-Merry Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Église Saint-Merry Adresse 78 rue Saint-Martin Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Église Saint-Merry Paris

Église Saint-Merry Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/