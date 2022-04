Orchestre symphonique – Concert de Printemps Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

2022-05-11 20:30:00 – 2022-05-11 22:00:00

Pontarlier Doubs 0 0 EUR Organisé par l’Orchestre Symphonique de Pontarlier.

Des grands classiques : Mozart (Petite musique de nuit, Concerto pour flûte et harpe), Beethoven (Symphonie 7).

Avec Cédric Imbert , flûte et Agathe Hoffalt, harpe. Sour la direction de Pierre Tréfeil.

Détente garantie ! (durée : 1h30).

