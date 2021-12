Versailles Auditorium Claude Debussy,Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc Versailles, Yvelines Orchestre symphonique Auditorium Claude Debussy,Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Auditorium Claude Debussy, Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc, le lundi 7 février 2022 à 20:00

Direction de Bernard Le Monnier. Au programme : -_Concerto pour piano n°23 K 488_, W. A. Mozart -_Symphonie n°6 « Pastorale »_, L. van Beethoven

Entrée gratuite sur présentation du pass sanitaire

Orchestre symphonique Direction : Bernard Le Monnier Auditorium Claude Debussy,Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc 24 Rue de la Chancellerie, 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

2022-02-07T20:00:00 2022-02-07T21:30:00

