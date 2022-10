Orchestre Sostenuto : Aimez-vous Brahms ? Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

2022-10-30 18:00:00 18:00:00 – 2022-10-30

Puy-de-Dme Clermont-Ferrand Concerto pour piano n°1, Johannes Brahms. Piano : Geoffroy Couteau

Symphonie n°3, Johannes Brahms. Direction : Takashi Kondo administration@orchestresostenuto.com http://orchestresostenuto.com/ Maison de la Culture – Salle Jean Cocteau 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand

