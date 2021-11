Valognes Valognes Manche, Valognes Orchestre régional de Normandie > Récital piano et Hautbois Valognes Valognes Catégories d’évènement: Manche

Valognes

Orchestre régional de Normandie > Récital piano et Hautbois Valognes, 4 février 2022, Valognes. Orchestre régional de Normandie > Récital piano et Hautbois Rue de L’Hôtel Dieu Hôtel Dieu Valognes

2022-02-04 20:45:00 20:45:00 – 2022-02-04 Rue de L’Hôtel Dieu Hôtel Dieu

Valognes Manche Avec les oeuvres musicales : ▶ Francis POULENC (1899/1963).

Sonate pour hautbois et piano. ▶ Robert SCHUMANN (1810/1856).

Trois romances pour hautbois et piano, op.94 . ▶ Philippe HERSANT (né en 1948).

Shennaï pour hautbois solo. ▶ Camille SAINT-SAËNS (1835/1921).

+33 2 33 21 62 70

Sonate pour hautbois et piano, op.166. Rue de L’Hôtel Dieu Hôtel Dieu Valognes

