Orchestre Régional de Normandie Pierre et le Loup Salle polyvalente Gisors, dimanche 5 mai 2024.

Orchestre Régional de Normandie Pierre et le Loup Salle polyvalente Gisors Eure

Conte musical familial

L’Orchestre Régional de Normandie propose une redécouverte du célèbre conte de Serge Prokofiev raconté par la comédienne Anne Girouard. L’Orchestre Régional de Normandie, conduit par son chef principal Jean Deroyer, tisse la trame musicale du récit. Chaque personnage de Pierre et le Loup est représenté par un groupe d’instruments (cordes, cuivres ou bois) et par un thème qui lui est propre à l’instar de Pierre, l’oiseau, le chat, le grand-père, le canard, les chasseurs et le loup pour une magnifique initiation à la musique classique.

Tout public

Durée 50 min

Placement libre assis

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 15:30:00

fin : 2024-05-05

Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles

Gisors 27140 Eure Normandie culturel@mairie-gisors.fr

