Orchestre régional de Normandie – Duos de Bartok Valognes, 3 décembre 2021, Valognes.

Orchestre régional de Normandie – Duos de Bartok

2021-12-03 20:45:00

Valognes

Ce projet de l(Orchestre Régional de Normandie, associant la parole à la musique et d’adressant à un public familial, nous plongera dans le folklores colorés d’Europe centrale. Il conjuguera les œuvres de Petre Ispierescu, dans le domaine du conte et Belà Bartok dans celui de la musique. Un voyage inédit et mystérieux, entre Carpates et Danube, où le flklores hongtois, roumain, serbe, slovaque, ruthène te arabe résonneront au gré de récits fantastiques.

+33 2 33 21 62 70

