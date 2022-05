Orchestre pop symphonique Eymet, 21 mai 2022, Eymet.

Orchestre pop symphonique Espace culturel Avenue de la Bastide Eymet

2022-05-21 – 2022-05-21 Espace culturel Avenue de la Bastide

Eymet Dordogne

8 8 EUR Pour célébrer son 100ème anniversaire, le Trèfle Gardonnais propose un concert inédit, bousculant les frontières ! L’orchestre de rue (Banda), dans son habituelle ambiance festive, sera pour la première fois rejoint par les violons et violoncelles “Les Grands Archets” du Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne, antenne du Bergeracois, mais aussi par une harpe, une guitare électrique, un piano, des platines DJ, etc. pour donner naissance à un grand orchestre original et unique dans la région : Un ORCHESTRE POP SYMPHONIQUE ! Autour d’un répertoire traversant les époques et les styles (Queen, Supertramp, Carl Orff, Lady Gaga, Ibrahim Maalouf, etc.), venez découvrir ce projet innovant !

+33 7 68 48 11 12

Le Trefle Gardonnais

Espace culturel Avenue de la Bastide Eymet

dernière mise à jour : 2022-05-04 par