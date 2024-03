Orchestre Plein Jeu – « Atmosphère » Eglise Saint-François de Sales Paris, dimanche 21 avril 2024.

Du dimanche 21 avril 2024 au jeudi 25 avril 2024 :

jeudi

de 20h30 à 22h00

dimanche

de 18h00 à 20h00

.Public enfants, jeunes et adultes. gratuit sous condition

Libre participation aux frais

Réservations: ensemblepleinjeu@gmail.com.

Ensemble de jeunes talents au répertoire concertant !

Orchestre Plein Jeu

Direction Musicale, Marion André

« Atmosphère »

21 AVRIL, 18H Eglise Saint-Pierre de Montmartre 75018*

25 AVRIL, 20H30 Eglise Saint-François de Sales 75017

*Concert précédé d’une conférence sur la compositrice Elsa Barraine avec Mariette Thom

Solistes :

Angèle Chemin, soprano

Camille Le Bail, mezzo-soprano

Aurélie D’Albronn, violoncelle

Daniel Suarez Garces, clarinette

Rozenn Le Trionnaire, clarinette

Valentin Broucke, violon

Sophie le Denmat, hautbois

Alexandre Catau, orgue

Programme : ELSA BARRAINE

Atmosphère

pour hautbois solo et 10 instruments

CHABRIER

Suite Pastorale

HENRI DUPARC

Aux étoiles

Invitation au voyage

HECTOR BERLIOZ

La captive

JOHAN HALVORSEN (1864-1935)

Air norvégien op.7

Pour violon solo

CAMILLE PÉPIN

The sound of trees

Concerto pour clarinette et violoncelle

Eglise Saint-François de Sales 77, rue jouffroy d’abbans 75017

