Orchestre Philharmonique Royal de Liège Dole, 11 septembre 2022, Dole.

Orchestre Philharmonique Royal de Liège

2 Rue d’Azans Dole Jura

2022-09-11 – 2022-09-11

Dole

Jura

Dole

12 20 EUR La Belgique est à l’honneur pour ce concert du prestigieux Orchestre Royal de Liège en hommage à César Franck, avec ses deux pièces pour piano et orchestre, inventives et virtuoses. En soliste pour l’occasion, le jeune et brillant pianiste Florian Noack.

Né à Liège en 1822, le professeur, compositeur et organiste César Franck a révolutionné la musique française du XIXe siècle. Surnommé « le Messie de l’art », il est notamment l’inventeur du poème symphonique, nouveau genre musical où la composition, de forme libre, est inspirée par un personnage, une légende, une œuvre littéraire. Il est aussi le maître de la forme cyclique, l’art de faire apparaître une mélodie dans différents mouvements d’une œuvre, modernité qui le rapproche de maîtres comme Liszt et Wagner et fera école auprès de toute une génération de compositeurs. En ouverture de ce concert hommage, une pièce d’Alexandros Markeas, compositeur en résidence au Festival de Besançon, inspirée par la mer Méditerranée, lumineuse et accueillante, mais aussi théâtre actuel de luttes désespérées pour la survie. Et pour terminer ce grand concert symphonique : la célébrissime cinquième

symphonie de Tchaïkovski, chef-d’oeuvre d’une maturité tourmentée.

EN COPRODUCTION AVEC LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE DE BESANÇON FRANCHE-COMTÉ

Tout Public

Durée : 1h30

