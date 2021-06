Saint-Estève-Janson Théâtre du vallon de l'Escale Bouches-du-Rhône, Saint-Estève-Janson Orchestre Philharmonique du Pays d’Aix Théâtre du vallon de l’Escale Saint-Estève-Janson Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le vendredi 9 juillet à 21:00

Jacque Chalmeau, chef d’orchestre, et ses 49 musiciens, nous feront le plaisir de jouer dans notre Théâtre de Verdure le vendredi 9 juillet 2021 à 21h. Au Programme: – Tchaïkovski Capriccio Italien – Borodine Symphonie n°2 Le respect des gestes barrières (masque, distanciation, lavage des mains, …) est toujours de vigueur. Nous espérons vous y retrouver nombreux.

Entrée libre, respect des gestes barrières (masque, distanciation, lavage des mains, …)

L’OPPA repart en tournée pour une série de concerts gratuits dans le pays d’Aix. Ils nous feront le plaisir de jouer dans notre Théâtre de Verdure le vendredi 9 juillet 2021 à 21h Théâtre du vallon de l’Escale 13610 Saint-Estève-Janson Saint-Estève-Janson Vallon de l’escale Bouches-du-Rhône

2021-07-09T21:00:00 2021-07-09T22:30:00

