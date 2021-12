Orchestre Philharmonique du Pays d’Aix Simiane-Collongue, 17 décembre 2021, Simiane-Collongue.

Orchestre Philharmonique du Pays d’Aix Salle culturelle 406B Rte de Gardanne Simiane-Collongue

2021-12-17 21:00:00 – 2021-12-17 Salle culturelle 406B Rte de Gardanne

Simiane-Collongue Bouches-du-Rhône Simiane-Collongue

La Sérénade en do majeur de Piotr Illich Tchaïkovski opus 48, créé en 1881 à St

Petersburg, écrite au sommet de la gloire de l’illustre musicien russe, est en quatre mouvements dont le deuxième, en forme de valse élégante.



La sérénade d’Antonin Dvořák, écrite en 1875 et créé à Prague l’année suivante, est une des œuvres les plus populaires du compositeur tchèque, dont le deuxième mouvement en forme de valse permet d’entendre un thème que le public des concerts connait bien et pourrait fredonner sans peine, même s’il n’arrive pas précisément à le situer.

Ensemble de cordes de l’orchestre philharmonique du Pays d’Aix, en concert à Simiane-Collongue.

+33 4 42 94 91 91 https://www.simiane-collongue.fr/2021/09/03/orchestre-philarmonique-du-pays-daix/

La Sérénade en do majeur de Piotr Illich Tchaïkovski opus 48, créé en 1881 à St

Petersburg, écrite au sommet de la gloire de l’illustre musicien russe, est en quatre mouvements dont le deuxième, en forme de valse élégante.



La sérénade d’Antonin Dvořák, écrite en 1875 et créé à Prague l’année suivante, est une des œuvres les plus populaires du compositeur tchèque, dont le deuxième mouvement en forme de valse permet d’entendre un thème que le public des concerts connait bien et pourrait fredonner sans peine, même s’il n’arrive pas précisément à le situer.

Salle culturelle 406B Rte de Gardanne Simiane-Collongue

dernière mise à jour : 2021-12-14 par