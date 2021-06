Venelles Parc des Sports Maurice Daugé Bouches-du-Rhône, Venelles Orchestre Philharmonique du Pays d’Aix Parc des Sports Maurice Daugé Venelles Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Parc des Sports Maurice Daugé, le vendredi 25 juin à 21:00

Voici venu le temps traditionnel de la tournée estivale de l’Orchestre Philharmonique du Pays d’Aix ! Sous la direction musicale de Jacques Chalmeau, les quarante-huit musiciens de l’Orchestre vous donnent rendez-vous pour un concert en plein air ! Profitez d’une soirée en musique à l’ombre des platanes. Un grand moment de musique pour le lancement des soiréesezrer estivales ! Programme : Piotr Ilitch Tchaïkovski Capriccio Italien Alexandre Borodine Symphonie n°2

Entrée libre sur réservation

Parc des Sports Maurice Daugé Chemin du Collet Redon 13770 VENELLES

2021-06-25T21:00:00 2021-06-25T22:30:00

