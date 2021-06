Rognes Carrières de Rognes Bouches-du-Rhône, Rognes ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DU PAYS D’AIX Carrières de Rognes Rognes Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Carrières de Rognes, le vendredi 2 juillet à 21:30

Présenté par le Grand Théâtre de Provence et le Service Culture de Rognes – 21h30 – Gratuit Sous la direction musicale de Jacques Chalmeau, les cinquante musiciens de l’orchestre vous donnent rendez-vous pour un concert en plein air dans le cadre féerique des anciennes carrières de Rognes. Attention, toutes les manifestations annoncées sont susceptibles d’être annulées ou reportées. RESERVATIONS AUPRES DE L’OFFICE DE TOURISME : 04.42.50.13.36 Au programme : Piotr Ilitch Tchaïkovski : Capriccio Italien Alexandre Borodine : Symphonie n°2

Gratuit

