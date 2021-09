Aix-en-Provence Grand théâtre de Provence Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE – Mikko Franck Grand théâtre de Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Strauss de Vienne VS. Strauss de Bavière, la revanche ? Pour son deuxième concert au Grand Théâtre, l’Orchestre Philharmonique de Radio France oppose à nouveau la famille Strauss, maître de la valse viennoise et de la musique légère mais toujours subtile et fraîche, au grand Richard Strauss, l’un des compositeurs majeurs du XXe siècle, dont les valses du Chevalier à la rose portent des notes capiteuses et délicieusement décadentes. Résultat du concert ? Il est connu d’avance… Il n’y aura que des vainqueurs, tant cette confrontation musicale s’annonce passionnante, étourdissante, tourbillonnante… __________________________________ Orchestre Philharmonique de Radio France Direction Mikko Franck __________________________________ Johann Strauss II Die Fledermaus (La Chauve-souris), ouverture Johann Strauss I Loreley Rhein Klänge, op.154 Johann Strauss II Rosen aus dem Süden (Roses du Sud) Richard Strauss Der Rosenkavalier (Le Chevalier à la rose), Suite __________________________________ Plus de détails : [https://www.lestheatres.net/…/2926-orchestre](https://www.lestheatres.net/…/2926-orchestre)… __________________________________ Tickets : bit.ly/BilletterieLesTheatres Réservation par téléphone au 08.2013.2013 Carte blanche: bit.ly/En-savoir-plus-sur-la-carte-blanche

De 10 à 36€

♫♫♫ Grand théâtre de Provence 380 avenue Max Juvenal 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2021-12-19T11:00:00 2021-12-19T13:00:00

