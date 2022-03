ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE (LES GRANDS INTERPRETES) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne 17.5 59.5 EUR Capable de nimber son clavier d’une douceur de plumes, de déclencher des cataclysmes aussi… Le pianiste a trouvé en Brahms une région où vivre, à l’instar du chef coréen, Myung-Whun Chung, dont les musiciens du « Philhar » disent qu’il leur a appris à voler. Programme :

– BRAHMS : Concerto pour piano et orchestre n°1, en ré mineur, opus 15

– BEETHOVEN : Symphonie n°3 en mi bémol majeur, Sinfonia Eroica, opus 55 Nicholas Angelich est un prince des nuées. +33 5 61 21 09 00 http://www.grandsinterpretes.com/concert/orchestre-philharmonique-de-radio-francemyung-whun-chung Capable de nimber son clavier d’une douceur de plumes, de déclencher des cataclysmes aussi… Le pianiste a trouvé en Brahms une région où vivre, à l’instar du chef coréen, Myung-Whun Chung, dont les musiciens du « Philhar » disent qu’il leur a appris à voler. Programme :

