Halle aux Grains, le samedi 26 mars 2022 à 20:00

### Orchestre / Piano Nicholas Angelich est un prince des nuées. Capable de nimber son clavier d’une douceur de plumes, de déclencher des cataclysmes aussi… Le pianiste a trouvé en Brahms une région où vivre, à l’instar du chef coréen, Myung-Whun Chung, dont les musiciens du « Philhar » disent qu’il leur a appris à voler. **Orchestre Philharmonique de Radio France**, Orchestre **Myung-Whun Chung**, Direction **Nicholas Angelich**, Piano ### Programme * Brahms : _Concerto pour piano et orchestre n°1, en ré mineur, opus 15_ * Beethoven : _Symphonie n°3 en mi bémol majeur, Sinfonia Eroica, opus 55_ ![]() ### Plus d’infos [Site des Grands Interprètes ](https://www.grandsinterpretes.com/concert/orchestre-philharmonique-de-radio-francemyung-whun-chung/) ![]() ### Infos pratiques Samedi 26 mars à 20h

De 20€ à 70€

Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France

