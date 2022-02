Orchestre Philharmonique de Provence La Ciotat, 27 février 2022, La Ciotat.

Orchestre Philharmonique de Provence La Ciotat

2022-02-27 14:30:00 – 2022-02-27

La Ciotat Bouches-du-Rhône

L’Orchestre Philharmonique de Provence est basé à Marseille et compte dans ses rangs de nombreux jeunes artistes, lauréats des conservatoires de

musique régionaux.

Les objectifs de l’orchestre sont de :

– Promouvoir la culture musicale en milieu scolaire et rural,

– Préparer et animer des concerts publics,

– Organiser des stages instrumentaux et de direction d’orchestre.

L’Orchestre Philharmonique de Provence invite en permanence des solistes confirmés, ainsi que de jeunes talents prometteurs.

L’Orchestre Philharmonique de Provence est régulièrement invité dans les grandes manifestations organisées par les collectivités locales et/ou

grandes entreprises.



Programme :

Ouverture de Poète et Paysan – Von Suppé

Shéhérazade (extraits) – Korsakov

Symphonie inachevée – Schubert

Valse de l’empereur – Strauss

La Ciotat

