13 75 Invitée en récital au Festival 2021, la pianiste d’origine portugaise fait équipe ce soir avec le prestigieux Philharmonique de Monte- Carlo, sous la baguette de Kazuki Yamada.

Adulée dans le monde entier pour sa lecture renouvelée de Mozart et de Schubert, sa prestation cette année se fait naturellement à l’aune de la musique viennoise. Entre la Symphonie n° 1 de Schumann et la féerique ouverture de Mendelssohn, Le Songe d’une nuit d’été, la pianiste livre son interprétation, vive et épurée, du Concerto pour piano n° 9 de Mozart, célèbre pour la prépondérance inédite accordée au soliste et la modernité de ses tournures orchestrales.



● Felix Mendelssohn (1809-1847) : Ein Sommernachtstraum, (Le Songe d’une nuit d’été), ouverture, op. 21

● Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : Concerto pour piano n° 9 en mi bémol majeur, “Jeunehomme”, K. 271

● Robert Schumann (1810-1856) : Symphonie n° 1 en si bémol majeur, “Le Printemps”, op. 38.

Maria-João Pires est une “grande âme qui fait naître la vie au bout de ses doigts”

