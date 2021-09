Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo Aix-en-Provence, 27 septembre 2021, Aix-en-Provence.

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo 2021-09-27 20:00:00 20:00:00 – 2021-10-02 Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

10 45 Proportions immenses, puissance orchestrale et chorale inédite, message d’amour fraternel lancé au monde entier, tout dans cette partition hors norme inspire l’admiration et convoque la ferveur. Trois ans avant sa mort, le compositeur malade et totalement sourd exprime dans cet ultime chef-d’œuvre sa foi inaltérable en l’homme et dans le progrès, seule voie espérée de la paix universelle.



Avant de pénétrer cette cathédrale musicale qu’est l’Ode à la joie, ornée de quatre chanteurs solistes et d’un grand chœur, les trois premiers mouvements convoquent toute l’énergie beethovénienne d’un orchestre qui exulte. Un instant de grâce à ne pas manquer.



Sous la Direction Kazuki Yamada

● Chœur London Symphony Chorus

● Chef de chœur : Simon Halsey

● Soprano : Genia Kühmeier

● Ténor : Werner Güra

● Mezzo-soprano : Sophie Rennert

● Baryton : Johannes Weisser.

Le Grand Théâtre de Provence propose un concert symphonique avec L’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui vous invite à une soirée d’exception où l’un des plus prestigieux orchestres a rendez-vous avec la Symphonie n°9, de Beethoven

https://www.lestheatres.net/

dernière mise à jour : 2021-09-22 par