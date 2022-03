ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE Opéra de Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE Opéra de Marseille, 30 avril 2022, Marseille. ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE

Opéra de Marseille, le samedi 30 avril à 20:00

Pour sa première soirée marseillaise, le polonais Łukasz Kuropaczewski rapproche l’américain Marc Neikrug, dont il créera le Concerto pour guitare, du vénitien Vivaldi, seul véritable transalpin au programme. Reste que Schubert lorgne ici Rossini, et que Moussorgski peint les ruines d’un Vecchio Castello sur des rythmes de sicilienne. Dépaysement garanti. CONCERT DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE FRANZ SCHUBERT Ouverture dans le style italien en ré majeur D 590 ANTONIO VIVALDI Concerto pour guitare en ré majeur RV 93 MARC NEIKRUG Concerto pour guitare (création) MODESTE MOUSSORGSKI / VLADIMIR ASHKENAZY Tableaux d’une exposition Direction musicale Lawrence FOSTER Guitare Łukasz KUROPACZEWSKI

De 11 à 26€

♫CLASSIQUE♫ Opéra de Marseille 2 Rue Molière, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T20:00:00 2022-04-30T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Opéra de Marseille Adresse 2 Rue Molière, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Opéra de Marseille Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Opéra de Marseille Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE Opéra de Marseille 2022-04-30 was last modified: by ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE Opéra de Marseille Opéra de Marseille 30 avril 2022 marseille Opéra de Marseille Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône