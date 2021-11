Marseille Opéra de Marseille Bouches-du-Rhône, Marseille ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE Opéra de Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le vendredi 26 novembre à 20:00

Coucher de soleil en compagnie de Cyrille Dubois chez Britten et songe fantastique d’après Shakespeare : de retour d’Espagne avec Salieri, Lawrence Foster décline le thème de la nuit avant de nous emmener dans les bois de Bohême. Plus virtuose mais pas moins éloquent, le Rondo en sol mineur de Dvořák permettra à Xavier Chatillon de poursuivre le dialogue avec ses collègues de l’orchestre. CONCERT DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE ANTONIO SALIERI 26 Variations sur « La Folia di Spagna » BENJAMIN BRITTEN Sérénade pour ténor, cor et cordes, op. 31 FELIX MENDELSSOHN Le Songe d’une nuit d’été, op.21 ANTONÍN DVŎRÁK Bois silencieux, op. 68, n° 5 Rondo pour violoncelle en sol mineur, op 94 Direction musicale Lawrence FOSTER Ténor Cyrille DUBOIS Cor Julien DESPLANQUE Violoncelle Xavier CHATILLON

De 11 à 26€

De 11 à 26€

Opéra de Marseille 2 Rue Molière, 13001 Marseille

2021-11-26T20:00:00 2021-11-26T21:30:00

