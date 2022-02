Orchestre Philharmonique de Marseille – Maria Von Weber, Berlioz, Chopin, Roussel Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Un concerto d’adieu pour une première rencontre. En octobre 1830, Chopin quitte Varsovie après avoir créé le tout récent Opus 11 que Nikolaï Lugansky choisit pour faire connaissance avec l’Orchestre Philharmonique de Marseille. Soirée toute romantique ? Presque un siècle après le Polonais, Roussel remet l’antiquité grecque au goût de 1930.



CONCERT DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE



CARL MARIA VON WEBER / HECTOR BERLIOZ

Invitation à la valse



FRÉDÉRIC CHOPIN

Concerto n°1 pour piano en mi mineur, op. 11



HECTOR BERLIOZ

Roméo et Juliette, op. 17



ALBERT ROUSSEL

Suite n°2 du ballet Bacchus et Ariane, op. 43



