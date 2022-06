Orchestre Philharmonique de Marseille – Journée des Droits des Femmes, 8 mars 2023, .

Orchestre Philharmonique de Marseille – Journée des Droits des Femmes



2023-03-08 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-08

Concert pour la Journée des Droits des Femmes – Hommage aux compositrices.



L’Histoire relégua les compositrices au second plan.

Or les ouvertures de Louise Farrenc épatèrent en leur temps ces messieurs de la critique, et Lili Boulanger surclassa les garçons au concours du Prix de Rome (1913).

Lequel avait pourtant rejeté la candidature de Mel Bonis en 1881 au motif que c’était une affaire d’homme ! Clelia Cafiero leur rend justice et accompagne Ludivine Gombert dans quelques grands moments d’opéra.



Programme



• Georges Bizet

Carmen – Ouverture

Carmen – air de Micaëla (Acte III)



• Louise Farrenc

Ouverture n° 1 en mi mineur, op. 23



• Giacomo Puccini

La Bohème – air de Mimi (Acte I)



• Lili Boulanger

D’un matin de printemps



• Giacomo Puccini

Gianni Schicchi – air de Lauretta (Acte I)



• Mel Bonis

Femmes de légende – Cléôpatre – Ophélie – Salomé



• Giuseppe Verdi

Otello – air de Desdemona (Acte IV)



• Louise Farrenc

Ouverture n° 1 en mi bémol majeur, op. 24



• Franz Lehár

Giuditta – air de Giuditta (Acte IV)



Direction musicale Clelia Cafiero

Ludivine Gombert, Soprano

Concert de l’Orchestre Philharmonique de Marseille – Journée des Droits des Femmes à l’Auditorium du Pharo.

https://opera.marseille.fr/programmation/concert-symphonique/concert-de-l-orchestre-philharmonique-de-marseille-3

