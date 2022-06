Orchestre Philharmonique de Marseille – Beethoven, Bruckner

Orchestre Philharmonique de Marseille – Beethoven, Bruckner, 11 décembre 2022, . Orchestre Philharmonique de Marseille – Beethoven, Bruckner



2022-12-11 16:00:00 16:00:00 – 2022-12-11 Il y a encore du Mozart dans le Concerto n° 2 de Beethoven.

Du pain béni, donc, pour Jean-Efflam Bavouzet, champion de la Première École de Vienne.

C’est en revanche à Wagner que pense Bruckner dans sa Symphonie n° 3. S’il enlève les citations de Tristan et Isolde et de La Walkyrie de la partition révisée en 1876, il en retouche encore quelques passages dans la version « 2 bis » proposée par Michele Spotti.



Monumental.



Programme



• Ludwig Van Beethoven

Concerto pour piano n° 2 en si bémol majeur, op. 19



• Anton Bruckner

Symphonie n° 3 en ré mineur (version 1889)



Direction musicale Michele Spotti

