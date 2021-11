Marseille Auditorium du Pharo Bouches-du-Rhône, Marseille ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE Auditorium du Pharo Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Auditorium du Pharo, le dimanche 21 novembre à 16:00

Le blues du dimanche soir ? Signé Ravel, au cœur de la Sonate en sol mineur que défendra Da-Min Kim, super soliste maison. Cinq ans après sa dernière apparition au pupitre marseillais, Michael Schønwandt l’entoure de musique russe, avec Le Baiser de la fée, d’après La Reine des neiges d’Andersen. CONCERT DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE IGOR STRAVINSKI Le Baiser de la fée MAURICE RAVEL Sonate pour violon et piano (Orchestration de Yan MARESZ) Ma Mère l’Oye Direction musicale Michael SCHØNWANDT Violon Da-Min KIM

