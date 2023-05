Orchestre Philarmonique de Radio France Maison de la radio et de la musique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Orchestre Philarmonique de Radio France Maison de la radio et de la musique, 23 juin 2023, Paris. Le vendredi 23 juin 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant Tarif plein : 26€ (cat 1), 10€ (cat 2) Tarif réduit : 26€ (cat 1), 10€ (cat 2) Pass ManiFeste : 22€ (cat 1), 10€ (cat 2) Pass Jeune : 10€ (cat 1/2) Arcana d’Edgard Varèse, première française de Wound de Rebecca Saunders et première mondiale de la dernière création de la jeune compositrice iranienne Aida Shirazi. Deuxième apparition de l’orchestre pléthorique de Varèse dans ManiFeste : Arcana, œuvre exaltante, incantatoire, moderne et archaïque. Son ombre portée sur la musique d’aujourd’hui est immense mais ses exécutions restent exceptionnelles en raison des forces requises. Deux générations de compositrices cohabitent avec Varèse : la jeune iranienne Aida Shirazi, qui a achevé son cursus de l’Ircam, et l’Anglaise Rebecca Saunders qui imagine un concerto grosso avec l’ensemble intercontemporain. Wound (blessure) s’appuie sur une œuvre antérieure, Scar (cicatrice) pour en élargir les possibilités expressives. « Si on part d’une cicatrice et qu’on la rouvre, on fabrique une nouvelle blessure encore plus sanglante. » Wound ne parle pas de guérison, mais délivre des images acoustiques, des états de grande densité, un espace de liberté acoustique, métaphorique et, surtout, réelle. Ensemble intercontemporain Orchestre Philharmonique de Radio France

Pascal Rophé direction

Étienne Démoulin électronique Ircam

Luca Bagnoli diffusion sonore Ircam Rebecca Saunders Wound, commande de Ernst von Siemens Music Foundation, de l’Orchestre de la Suisse romande, de l’Ensemble intercontemporain, de la Casa da Música et de Radio France – création française

Aida Shirazi T O R N, commande de l’Ircam- Centre Pompidou et de Radio France – création 2023

Edgard Varèse Arcana Maison de la radio et de la musique 116 Av. du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://manifeste.ircam.fr/agenda/orchestre-philharmonique-de-radio-france35/ https://manifeste.ircam.fr/agenda/orchestre-philharmonique-de-radio-france35/

Christophe Abramowitz / Radio France L’orchestre Philarmonique de Radio France Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Maison de la radio et de la musique Adresse 116 Av. du Président Kennedy Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Maison de la radio et de la musique Paris

Maison de la radio et de la musique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Orchestre Philarmonique de Radio France Maison de la radio et de la musique 2023-06-23 was last modified: by Orchestre Philarmonique de Radio France Maison de la radio et de la musique Maison de la radio et de la musique 23 juin 2023 Maison de la Radio et de la Musique Paris,Paris

Paris Paris