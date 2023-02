Orchestre Paul Kuentz Prestige du violon EGLISE SAINT LOUIS EN L’ILE, 5 mars 2023, PARIS.

Orchestre Paul Kuentz Prestige du violon EGLISE SAINT LOUIS EN L’ILE. Un spectacle à la date du 2023-03-05 à 17:00 (2023-03-05 au ). Tarif : 30.0 à 30.0 euros.

ORCHESTRE PAUL KUENTZ BACH VIVALDI SCHUBERT Gratuit pour les moins de 12 an(s) « Prestige du violon » ! Oui, le violon est le roi de l’orchestre à cordes. Et de tout temps les grands compositeurs ont consacré des concertos à cet instrument et ses virtuoses. Vivaldi, violoniste-compositeur, nous a laissé plusieurs centaines de magnifiques concertos pou 1, 2, 3 et 4 violons. De Bach on entendra le Concerto en mi, le plus beau, joué par la fabuleuse soliste Eléonore DARMON, et ses collègues du célèbre orchestre Paul KUENTZ l’épauleront. Le Rondo virtuose de Schubert montrera le chemin vers Paganini. Un magnifique concert à ne pas manquer. Orchestre Paul Kuentz Orchestre Paul Kuentz

EGLISE SAINT LOUIS EN L’ILE PARIS 19bis, rue Saint Louis en l’Ile Paris

