Créé en 2018, d’un partenariat avec la Philharmonie qui s’est achevé en 2020, l’Orchestre Passerelle investit pleinement sa place de benjamin dans la chaine orchestrale du réseau des conservatoires d’Est Ensemble. Sa mission initiale est d’intégrer dans les conservatoires des enfants issus de dispositifs comme Démos, Cham et Orchestre à l’école. Il rassemble en tutti et sous la direction d’un chef d’orchestre invité environ 170 élèves de Cycle 1, toutes disciplines confondues. Ces jeunes élèves sont eux même issus de petites formations d’orchestre existant dans sept conservatoires du Territoire. Articulé autour d’une pédagogie de la pratique orchestrale originale et innovante, Passerelle intègre dans sa pratique le chant, les percussions corporelles et l’éducation de l’oreille à la polyphonie.

