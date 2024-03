Orchestre Nexus; Guillaume Berney, direction; Béatrice Berrut, piano Victoria Hall Genève, mardi 21 mai 2024.

Guillaume Berney direction

Béatrice Berrut piano

Béatrice Berrut

Clepsydres, création, commande de l’Orchestre Nexus

Ludwig van Beethoven

Concerto n° 4 pour piano en sol majeur, op. 58

Robert Schumann

Ouverture, Scherzo et Finale, op. 52

Johannes Brahms

Variations sur un thème de Haydn, op. 56

Il nous paraît aujourd’hui inimaginable de devoir nous battre pour un bien aussi fondamental que l’eau. Pourtant, l’évolution géopolitique et climatique trace un avenir peu engageant. À certains égards, il en va de même pour la musique dite classique. Bien commun immatériel à partager, elle se raréfie et devient la propriété de certains apôtres qui dictent au gré de leur puissance médiatique les modes et les usages.

Ayant envie de croire à un avenir plus radieux, qu’il soit question de climat ou de musique, la Fondation Nexus invite le public à une soirée pleine d’optimisme où la jeune génération de musiciens suisses romands donnera à entendre tout son talent et sa vitalité.

La pianiste valaisanne, marraine de l’orchestre cette saison, les rejoindra pour interpréter le Concerto n° 4 de Beethoven ainsi que la première de l’une de ses œuvres composée sur mesure pour l’orchestre et avec pour thème l’eau et son devenir. Elle proposera en amont du concert une petite présentation au public qui souhaite découvrir sa démarche artistique.

À côté, deux œuvres moins connues de compositeurs fameux, à savoir Schumann et Brahms. Réputés pour leur impact incommensurable sur la musique romantique, ils représentent la quintessence de la musique germanique de leur époque et certaines œuvres de légendes attirent toujours autant les foules. Hasards de l’histoire, circonstances particulières, d’autres ouvrages ne jouissent pas d’autant d’exposition que les grandes symphonies par exemple, mais n’ont en rien à pâlir de la comparaison. Ainsi, Ouverture, Scherzo et Finale de Schumann est un voyage fougueux et intense qui respire le bois vert. Une musique percutante et directe, sans fioriture. D’un autre côté, les incroyables Variations Haydn de Brahms concentrent en une vingtaine de minutes divers états d’âme, soutenus par des moyens compositionnels d’une richesse inouïe.

De la musique à découvrir, sans mauvaise surprise!

